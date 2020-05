Renascença lidera ranking das rádios generalistas

Neste período incomum e de forte exigência social a escuta da rádio continua forte com mais de 80% das pessoas a ouvir rádio todas as semanas, isto é, cerca de sete milhões de pessoas a ter contacto com o meio rádio.

A Renascença continua a liderar o ranking das rádios generalistas e é escutada, semanalmente, por mais de um milhão e 100 mil pessoas.

A Renascença praticamente quadruplica a sua audiência sendo a rádio líder absoluta no digital.

Com mais de três milhões de ouvintes por semana, a RFM lidera em reach. Nas plataformas digitais, a RFM é a rádio número um entre as rádios musicais.

A MEGA HITS lidera os estudantes no ranking das rádios mais jovens. Tem uma posição muito forte no litoral norte e cresce no Porto. É escutada semanalmente por mais de 670 mil pessoas.

No digital, a MEGA HITS é a líder entre as rádios jovens.

O Grupo Renascença Multimédia tem mais de 60% dos ouvintes de rádio semanais, mais de 4 milhões e 100 mil ouvintes.