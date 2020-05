Reabertura de creches. ​Regras oficiais reduzem em meio metro distância mínima entre crianças

Veja também:

O Governo reduziu em meio metro a distância mínima a ser garantida entre crianças que, a partir de 18 de maio, regressem às creches ou aos cuidados de amas.



Nas orientações já enviadas para as instituições e profissionais do setor, prevê-se um distanciamento de entre um metro e meio e dois metros entre as crianças, quer dentro das salas, quer durante as refeições e as sestas.

De acordo com o documento a que a Renascença teve acesso, é referido que os profissionais devem usar máscara, mas as crianças não. É também recomendado que se reduza ao indispensável os contactos próximos com as crianças e que só possam ir duas crianças à casa de banho ao mesmo tempo.

Este encurtamento da distância de segurança é para Luís Ribeiro, presidente da Associação Portuguesa de Educadores de Infância, uma mudança que, na prática, pouca ou nenhuma diferença vai fazer. Apesar de um ligeiro alivio do rigor, a maioria das regras continuam, diz a Associação Portuguesa de Educadores de Infância, “a ser impraticáveis”.

"A diferença é de meio metro? É isso? Isso não faz qualquer sentido. Ora, como é óbvio, tudo o que seja limitar e impedir que as crianças estejam em contacto umas com as outras, ou em contacto com os adultos, é uma forma de extrema violência – e é preciso termos consciência disso – sobre essas crianças”, defende, em entrevista à Renascença.

As autoridades indicam ainda que os grupos de crianças devem ser orientados sempre pelo mesmo grupo de profissionais.

Antes da abertura das creches, as instalações devem ser limpas e desinfetadas e todos os profissionais sujeitos a testes de rastreio de Covid-19. No caso das amas, além das profissionais, também os seus familiares têm de ser sujeito a esses exames.