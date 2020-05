Porto. É nula a venda de terrenos na Arrábida à Selminho, empresa de Rui Moreira

O Supremo Tribunal de Justiça confirmou a decisão da Relação que em outubro de 2019 considerou nula a escritura de venda de 2.260 metros quadrados na Arrábida por um casal à Selminho, determinando ser municipal parte da propriedade.

De acordo com o acórdão a que Lusa teve acesso, com 66 páginas, o Supremo julgou improcedentes os recursos apresentados, em dezembro, pela Selminho, imobiliária do presidente da Câmara do Porto e da sua família, e pelo casal que em 2001 vendeu à empresa um terreno na Arrábida.

No recurso, o casal João Batista Ferreira e Maria Irene de Almeida Pereira Ferreira apresentou como questão essencial a aquisição, por usucapião, do terreno da Calçada da Arrábida, facto que o tribunal não reconheceu.

De análise do recurso apresentado pelo casal, o Supremo concluiu ser improcedente a questão da aquisição originária por usucapião, considerando que os réus "não são, não podem ser reconhecidos como proprietários daquele terreno e não podiam ter celebrado a escritura de justificação, a qual é nula e ineficaz, bem como a posterior transmissão do bem à ré Selminho".

Já da análise ao recurso apresentado pela Selminho, que questionava o comportamento processual do município do Porto, entendendo-o por abusivo e "integrador da figura jurídica do abuso de direito", aquele tribunal entendeu que a câmara não agiu em abuso de direito.

"Apesar de todos esses atos [administrativos e de licenciamento] praticados pelo autor [município do Porto], e principalmente perante os praticados pela ré Selminho junto do autor, esses mesmos atos não podiam criar junto da ré expectativas de não vir a ser acionada, no futuro, a reivindicação do terreno quando o município se apercebesse de que esse terreno lhe pertencia", aponta o acórdão com data de 5 de maio.

O Supremo salienta que a aquisição por usucapião só ocorre depois de decorridos 10 anos e, como se analisou, a imobiliária da família do presidente da Câmara do Porto, "não chegou a exercer atos de posse, quando muito, apenas exerceu atos de mera detenção sobre aquele terreno, ou quando muito exerceu poder de facto sobre aquele terreno a partir de 2010".

"Seguindo o entendimento da ré Selminho, um proprietário de terreno que, por qualquer motivo, desconhecesse, ignorasse que era dono não poderia reivindicá-lo quando tomasse conhecimento (e estivesse em tempo), sob pena de estar a exercer um direito, de forma abusiva", conclui aquele tribunal.

Em outubro de 2019, o Tribunal da Relação do Porto tinha já confirmado a decisão da primeira instância que em janeiro desse ano julgou "nula" a escritura de venda de 2.260 metros quadrados na Arrábida por um casal à Selminho, ordenando o "cancelamento" da sua inscrição na Conservatória do Registo Predial.

O acórdão da Relação considera que não ficou provado que o terreno tenha sido adquirido pela família que o vendeu à Selminho, nem que alguém o possa reivindicar por usucapião.

No centro da disputa, que se arrasta há anos, está um terreno vendido pelo casal João Batista Ferreira e Maria Irene de Almeida Pereira Ferreira à imobiliária Selminho, cuja transação foi registada pelo Cartório Notarial de Montalegre, a 31 de julho de 2001.