Número de casos ativos de Covid-19 em Portugal desce pela primeira vez

Portugal regista, pela primeira vez, um decréscimo no número de casos ativos de infeção pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde publicado esta terça-feira, há a registar 23.737 casos ativos de Covid-19, menos 249 que no dia anterior.

Apesar das boas notícias, é de notar que o número de novos casos semanais registou um novo ponto de inflexão na última semana, com um aumento de casos, que não se verificava desde a quarta semana após o início do surto.

A Renascença apresenta diariamente o número de casos ativos do novo coronavírus em Portugal, num dashboard com todos os números da pandemia. Para o cálculo deste indicador foi subtraído ao total de casos acumulados o total de óbitos e recuperados.

Os dados da DGS adiantam que Lisboa é o concelho que regista o maior número de casos de infeção pelo novo coronavírus (1.791), seguido de Vila Nova de Gaia (1.458), Porto (1.304), Matosinhos (1.216), Braga (1.153), Gondomar (1.050), Maia (909), Sintra (790) Valongo (737), Guimarães (663), Ovar (635), Coimbra (561) e Loures (536).

A região Norte continua a registar o maior número de infeções, totalizando 16.053, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 7.494, da região Centro, com 3.553, do Algarve (350) e do Alentejo (238).

Os Açores registam 135 casos de Covid-19 e a Madeira contabiliza 90 casos confirmados, de acordo com o boletim hoje divulgado.

Há ainda a registar 27.054 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.