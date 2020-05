Metro de Lisboa: ​Linha Vermelha pode crescer se houver financiamento da UE

O ministro do Ambiente disse esta terça-feira, no Parlamento, que o Governo estará pronto para lançar o concurso de expansão da Linha Vermelha do Metro de Lisboa em outubro ou novembro, caso exista financiamento por parte da União Europeia.



"A Linha Vermelha é aquela tem estudos mais avançados”, afirmou Matos Fernandes, lembrando que o seu avanço está, no entanto, dependente da criação de um pacote financeiro por parte da União Europeia para estimular a economia, no âmbito do combate à crise financeira causada pela covid-19.



A expansão da Linha Vermelha prevê o prolongamento a partir de São Sebastião até Alcântara-Alto de Santo Amaro, com passagem pelas Amoreiras, Campo de Ourique e Infante Santo. "Nós pegámos no projeto que tínhamos mais avançado para depressa o continuarmos”, revelou o ministro, confessando que não sabe, no entanto, se a desejada ajuda comunitária se irá concretizar.

Relativamente à opção pela linha circular do Metropolitano, cujo concurso para ligar as estações do Rato e Santos foi assinado esta semana, no valor de 48,6 milhões de euros, Matos Fernandes voltou a defender que a linha é prioritária, já que vem fechar o anel entre o Cais do Sodré e o Campo Grande, onde há mais procura e mais contínua ao longo de todo o dia.

Investimentos em estudo de Lisboa para Oeiras e para Loures

No capítulo dos investimentos previsto, o titular da pasta do Ambiente e referiu também um protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa e a Câmara de Oeiras, destinado a avaliar a extensão de metro ligeiro elétrico rápido, que vai de Alcântara, Alto de Santo Amaro, Ajuda, Miraflores, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada. Revelou ainda que o mesmo está a acontecer para o concelho de Loures a partir de Santa Apolónia para a Expo, Portela e Sacavém.

A Câmara Municipal de Loures também solicitou uma estação que ligue Odivelas ao Hospital Beatriz Ângelo, Odivelas ao Infantado, passando por Santo António dos Cavaleiros, num total de 12 quilómetros. O projeto está em estudo, mas o ministro já veio dizer que as decisões nesta matéria passam pela Área Metropolitana de Lisboa, como autoridade metropolitana de transportes, “sempre sujeitas ao juízo crítico do Governo relativamente ao que deve ser a futura expansão do metro”, acrescentou.

Em relação a outros investimentos no Metro de Lisboa, Matos Fernandes prometeu que a estação de Arroios estará pronta em meados do próximo ano. A estação do Areeiro estará pronta já em julho deste ano, os novos acessos ao Colégio Militar vão concluir-se este mês de maio. Os trabalhos na estação dos Olivais já estão concluídos.

Na Área Metropolitana do Porto, Matos Fernandes salientou que pretende que seja feita, tão depressa quanto possível, uma segunda linha para Vila Nova de Gaia, a partir da cidade do Porto, paralela às Devesas e paralela à linha que hoje vai para Santo Ovídio.