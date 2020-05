Loures. Idosos infetados com Covid-19 retirados de lar

Uma dezena de idosos, todos infectados com o novo coronavírus, foi na manhã desta terça-feira retirados do Centro de Saúde e Repouso de Montemor, localizado no concelho de Loures.

A operação foi planeada entre a Autoridade de Saúde e a Protecção Civil do distrito de Lisboa e tem como objectivo descontaminar um dos dois pisos do edifício - precisamente aquele onde estes idosos têm estado confinados há mais de uma semana.

Os idosos foram levados para outras instalações, também no concelho de Loures, mas deverão regressar ainda esta semana - quando a operação de limpeza e descontaminação estiver concluída.

Os restantes utentes deste Lar, os que não estão infectados, não foram incluídos nesta operação de evacuação. Permanecem no outro piso do edifício onde têm estado isolados, de acordo com o Plano de Contingência do próprio lar.