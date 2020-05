Há “mais de quatro milhões de máscaras em 500 escolas”

Veja também:

O Governo distribuiu “mais de quatro milhões de máscaras por mais de 500 escolas”, num “esforço financeiro enorme”, e deixa mensagem de confiança: “Desejamos que a partir de segunda-feira entrem na escola com confiança para retomar presencialmente o processo de aprendizagem”.

A mensagem foi deixada pelo primeiro-ministro António Costa à margem de uma visita a uma unidade do Exército em Benavente, onde aproveitou para agradecer às Forças Armadas o transporte de material para as escolas.

À RTP3, António Costa referiu: “Na próxima segunda-feira contamos reabrir as atividades letivas presenciais para os alunos do 11º e 12º ano. Sei bem que quer professores quer alunos e famílias têm natural preocupação de como as escolas os vão acolher e das condições de segurança em cada uma das escolas”.

O governante reafirma que o Ministério da Educação garante “a higienização do espaço das escolas”.

“Cada professor, cada assistente operacional e técnico e cada aluno” terá “material de proteção individual para que possa estar na escola em segurança.

As escolas reabrem na próxima segunda-feira, 18 de maio, para as aulas de 11.º e 12.º ano.