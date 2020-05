A Fundação Gulbenkian distribui ajuda a instituições que cuidam de idosos, através do projeto "Gulbenkian Cuida", uma parceria com o Instituto de Segurança Social que pretende "satisfazer as principais necessidades, melhorar o bem-estar e atenuar o isolamento dos idosos".

Numa altura de confinamento social por causa da pandemia e com o propósito de reforçar a capacidade de resposta das estruturas que apoiam os idosos, a Gulbenkian decidiu atribuir 1,2 milhões de euros a 69 instituições de todo o país escolhidas na sequência de um concurso.

Foram selecionados "projetos promovidos por diferentes tipos de organizações: desde IPSS a associações, delegações locais de organizações nacionais, como a Cruz Vermelha Portuguesa e a Cáritas. Mas todas elas têm experiência e conhecimento da realidade local e algumas encontram-se alicerçadas em parcerias locais, nomeadamente autarquias e unidades locais de saúde".

O tipo de apoio será "diversificado", explica a Gulbenkian, "contemplando as componentes fundamentais de Serviço de Apoio ao Domicílio, mas também atividades como a monitorização de indicadores de saúde, apoio psicológico, estimulação física e cognitiva ou teleassistência".

Entre as organizações da sociedade civil que foram escolhidas, "contam-se instituições com apoio a populações que vivem quer nas aldeias do interior, quer nas áreas metropolitanas, estando garantida a representatividade de entidades que cobrem a totalidade dos distritos de Portugal Continental e Ilhas".

Refira-se, que o 'Gulbenkian Cuida' "vem reforçar a capacidade de resposta local, permitindo alargar o número de pessoas abrangidas pelos serviços de apoio domiciliário e melhorar a qualidade dos serviços prestados".

Este projeto criado pela Fundação Gulbenkian, insere-se no quadro do Fundo de Emergência Covid-19, com um total de 5 milhões de euros, "com o intuito de reforçar a resiliência da sociedade portuguesa em tempos de pandemia. Este Fundo tem projetos de apoio nas áreas da saúde, da ciência, sociedade civil, educação e cultura".

Para ficar a conhecer as instituições escolhidas, pode consultar o site do projeto.