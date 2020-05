Governo admite que nem todos os lares estarão já preparados para receber visitas

Veja também:

O secretário de Estado da Saúde garante que a intenção é abrir todos os lares de idosos a visitas a 18 de maio, embora assuma a possibilidade de alguns demorarem mais tempo a acautelar-se para isso.

Na conferência de imprensa sobre a situação pandémica em Portugal, António Lacerda Sales foi questionado, pela Renascença, sobre o último parágrafo do documento de orientações para reinício das visitas aos lares, que dita que "mediante situação epidemiológica específica (local ou da instituição), pode ser determinado, em articulação com a autoridade de saúde local, a suspensão de visitas à instituição por tempo limitado".

"Estamos de acordo em que se reinicie as visitas no dia 18 [de maio], de acordo com as orientações e informações que foram dadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS). É evidente que também percebemos que muitas destas estruturas estão a adaptar-se e a adequar-se a esta informação e não estarão todas preparadas ao mesmo tempo. Mas isso faz parte do processo e com certeza que, com a cooperação das autoridades locais de saúde, esse processo far-se-á, até porque entendemos que é muito importante para a saúde mental e física, até, dos nosso idosos poderem ver novamente os seus familiares. Sendo que temos obrigação de proteger esta faixa vulnerável. Visitas, sim, obviamente, mas com proteção e segurança", salientou o secretário de Estado.