​Esmagadora maioria das empresas que aderiu ao “lay-off” emprega até 25 trabalhadores

A esmagadora maioria das empresas (92,6%) que aderiu ao “lay-off” empregam até 25 trabalhadores. O dado consta do relatório sobre a aplicação da 3.ª e última declaração do estado de emergência, entre 18 de abril e 2 de maio.



No entanto, refere o mesmo documento, “21,3% dos trabalhadores que se encontram ao abrigo deste regime exercem as suas funções na indústria transformadora, cujo peso das empresas é significativamente inferior (9,6%)”.

De acordo com este documento, “estima-se que, no dia 2 de maio, estivessem inscritas 102.184 entidades empregadoras, o que corresponde a 1.256.266 trabalhadores e a uma massa salarial na ordem dos 1.268.635.212€”.

Este relatório passa em revista as medidas decididas e aplicadas pelo Governo no âmbito do estado de emergência, que a 3 de maio deu lugar à declaração de estado de calamidade.

O documento revela ainda, por exemplo, que a PSP e a GNR realizaram, no período entre 18 de abril de 2020 a 2 de maio, realizaram 76 ações de vigilância com recurso a drones.

No capítulo das forças de seguranças, as autoridades referem que, “apesar de se notar algum cansaço”, “a população em geral continuou a acatar pacificamente e de forma imediata as recomendações” e que foram “verdadeiras exceções aquelas que acabaram por levar ao levantamento de autos pelo crime de desobediência”.

Este relatório revela ainda que a linha telefónica que entrou em funcionamento no dia 7 de abril para prestar apoio psicossocial aos bombeiros recebeu cerca de 50 chamadas.

Portugal esteve 45 dias em estado de emergência, entre 19 de março e 02 de maio, para fazer face à Covid-19, estando desde 3 de maio em situação de calamidade.