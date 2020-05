Emigrantes em quarentena nas férias de verão? Governo ainda não decidiu

Veja também:

Portugal ainda não decidiu se irá impor quarentenas a quem tentar entrar no país - em especial aos emigrantes que queiram passar as férias nas terras de origem.

Em conferência de imprensa, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, diz que essa é uma das questões que ficará dependente da forma como decorrer o desconfinamento e do estado da pandemia na altura, quer em Portugal, como nos diferentes países do mundo.

"Ainda não temos nada definido. Essas serão medidas articuladas com os diferentes países de proveniência de onde virão os emigrantes. Também tem um pouco a ver como dinamismo e a proporcionalidade do surto, temos ainda de perceber os resultados do desconfinamento, dentro de algum tempo poderemos começar a fazer esses balanços e a ter algumas respostas. Com a devida proporcionalidade, tomaremos as decisões com os nossos parceiros de onde chegam os emigrantes", diz.

Portugal contabiliza, à data, 27.913 casos positivos de Covid-19, 3.013 casos recuperados e 1.163 óbitos devido ao novo coronavírus.

Em todo o mundo, a estimativa aponta para mais de 4,2 milhões de infetados, cerca de 288 mil mortos e mais de 1,5 milhões de recuperados.