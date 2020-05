Diretores aguardam decreto-lei com orientações para escolas e colégios

Veja também:

Os diretores tanto do ensino público como do privado aguardam a saída do decreto-lei com as orientações para as escolas e colégios saberem até que ponto têm autonomia para organizarem espaços, recursos humanos e até decidirem a carga horária das aulas presenciais.

“Autonomia” é a palavra de ordem que estes responsáveis querem ver contemplada na lei, para na próxima segunda-feira poderem abrir as portas das escolas em segurança.

Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, defende que essa autonomia é necessária, porque “as escolas são diferentes umas das outras”. Este dirigente escolar disse à Renascença que é benéfico dar autonomia, “sobretudo tendo em conta os espaços e os recursos humanos que as escolas possam possuir”.

Fazer uso da autonomia é também a intenção dos colégios, que aguardam com expectativa a publicação do decreto lei.

Para Rodrigo Queiroz e Melo, diretor-executivo da Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP), a “expectativa é que o decreto-lei imponha as orientações, não como obrigação estrita, mas como balizas dentro das quais depois cada escola poderá tomar as decisões mais adequadas ao seu contexto concreto”. Este dirigente admitiu que muitos pais preferiam manter o ensino à distância. “Entendem que não é o momento dos seus filhos irem”. Têm algum receio que apanhem o vírus e fiquem em quarentena e acabem por não fazer os exames”.

Na perspetiva da AEEP, as aulas presenciais obrigam as famílias a adotar novas rotinas, uma mudança que não é desejável a poucas semanas do final do ano letivo.