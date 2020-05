​Creches. Normas não contemplam criança enquanto ser com direitos

Veja também:

“As medidas não estão vocacionadas para entender que a criança, de repente confinada em casa, está depois confinada numa creche sem adultos de referência, sem contacto direto. Há aqui questões que têm de ser acuteladas”.

A inquietação é partilhada por Maria de Fátima Aresta, depois da Renascença ter revelado um documento do Governo que prevê ligeiras alterações às normas para a reabertura.



Autora de uma carta aberta enviada ao Governo, na qual questiona as razões de escolha para que sejam as creches as primeiras a abrir no período de retorno à vida ativa, Maria de Fátima Aresta defende que “a criança, enquanto ser com direitos, não está a ser contemplada” nas normas definidas por Governo e autoridades de saúde.