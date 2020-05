Covid-19: Profissionais de saúde autorizados a gozar férias

No domingo, havia, no total, 3,148 profissionais de saúde infetados, conforme informou o secretário de Estado: 468 médicos, 834 enfermeiros, 760 assistentes operacionais e 160 assistentes técnicos.

Legado de Florence Nightingale

Na data em que se assinala o Dia Internacional do Enfermeiro, o secretário de Estado aproveitou para saudar "todos os enfermeiros portugueses e a Ordem dos Enfermeiros, pelo elevado contributo" ao país.

"Estes profissionais tem sido cruciais no combate à pandemia, mas também na atividade para além da Covid-19, seja no acompanhamento do doente crónico, seja na emergência médica, seja no SNS 24, seja nos cuidados de saúde primários, transformando Portugal num caso de sucesso. Enfim, são transversais na prestação de cuidados de saúde e muito honram o legado de Florence Nightingale, nascida há 200 anos, pioneira da enfermagem moderna e que já na Guerra da Crimeia colocou a higiene no topo das medidas mais eficazes de saúde pública", realçou.



António Lacerda Sales revelou, ainda, que Portugal tem, neste momento, mais de 46 mil enfermeiros a trabalhar no SNS, cerca de 800 dos quais já contratados no âmbito da pandemia do novo coronavírus.



De acordo com o balanço da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira, morreram 1.163 por Covid-19 em Portugal, das 27.913 oficialmente infetadas. Já foram dados como recuperados 3.013 pacientes.