Covid-19: DGS não alarga recomendação de vacina da BCG

"Como sabemos, atingimos valores na tuberculose que nos permitiram descontinuar a vacinação universal para todas as crianças e focar apenas nas crianças de grupo de risco até aos seis anos. Continua a ser esta a indicação do programa nacional de vacinação. Há alguns estudos e informações que indicam, com um grau de robustez muito ténue, que a vacina BCG pode ter influência na Covid-19, mas não havendo robustez, não temos motivo para alterar as recomendações", afirma.

Em declarações em conferência de imprensa e em resposta à Renascença , Graça Freitas explica que o plano nacional da vacina BCG vai manter-se por enquanto, com a aplicação apenas a crianças de grupo de risco até aos seis anos de idade.

De resto, já Diogo Cruz, subdiretor-geral da Saúde, tinha afirmado o mesmo, em abril, quando questionado em relação à utilização da vacina do BCG.

"Tem sido vinculada a hipótese de a vacina da BCG poder dar maior imunidade a esta doença, estamos a falar de ensaios que comparam países, pelo que me parece redutor podermos tirar conclusões deste tipo de comparações, já que há muitos fatores à volta, porque países diferentes tomaram decisões diferentes em resposta à pandemia”, avançou, na altura.

Testes nas creches são a próxima prioridade

Depois dos lares e nas prisões, as creches são o próximo alvo de foco para a realização de testes para a DGS, uma vez que estes estabelecimentos preparam-se para reabrir, como parte do plano de desconfinamento do país.

"Temos participado em rastreios de várias ordens. De facto, a prioridade é trabalhar nos rastreios da comunidade educativa que vai participar na reabertura das creches. Tem sido esta a política do Ministério da Saúde, que apoia rastreios com mais-valia. A prioridade é nos lares, também nas prisões, mas está em curso o rastreio nas creches, aos educadores de infância e outros trabalhadores", disse.

Em relação aos casos recuperados, Graça Freitas anuncia que está a ser desenvolvida uma nova plataforma que vai permitir anunciar mais casos recuperados, visto que fará a ligação aos médicos de família que acompanham os casos mais leves da doença, que representam cerca de 80% dos casos.

"O que reportamos diz essencialmente respeito a informação dos hospitais. Sabemos que uma grande maioria, mais de 80%, ficaram em casa. Ministério da Saúde está a desenvolver metodologias para médicos de família que acompanharam os doentes mais leves para registar os dados numa plataforma. Quando essa informação estiver disponível, estaremos em condições de perceber da grande maioria que ficou em casa, quantos é que já estão curados pelo critério objetivo de um teste negativo", diz.

A Diretora-Geral da Saúde foi ainda questionada em relação ao contacto com o Ministério da Saúde de Angola sobre os seis casos importados desse país.

"Temos seis cidadãos que foram detetados no final de março e início de abril e que estiveram em Angola no período de incubação e desenvolveram a doença em Portugal. Estamos em contacto com a ministra da Saúde de Angola para que eles consigam encontrar alguma ligação. Fazem um inquérito epidimiológico para poder auxiliar o país, mas não são origem de focos em Angola, não é disso que se trata, é só uma colaboração", remata.

Portugal contabiliza, à data, 27.913 casos positivos de Covid-19, 3.013 casos recuperados e 1.163 óbitos devido ao novo coronavírus.

Em todo o mundo, a estimativa aponta para mais de 4,2 milhões de infetados, cerca de 288 mil mortos e mais de 1,5 milhões de recuperados.