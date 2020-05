Covid-19: DGS assume que número de recuperados em Portugal pode ser maior

Veja também:

O número oficial de doentes recuperados da Covid-19 em Portugal pode estar muito longe da realidade. Hoje são 3.013, mas podem ser muitos mais.

Confrontada com o número reduzido de recuperados - só 11% do total de infetados – a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, explicou na conferência de imprensa desta terça-feira que esse valor tem sido calculado com os dados que chegam dos hospitais.

De acordo com Graça Freitas, só agora estão a ser pedidos os dados aos médicos que têm acompanhado mais de 80% das pessoas, sendo que nos hospitais estão menos de 20% dos infetados com Covid-19.

“Estamos a desenvolver metodologias para que os médicos de medicina geral e familiar, que acompanharam ao longo de semanas doentes em residência (ambulatório), registem numa plataforma credível, é um registo médico”, explica a diretora-geral da Saúde.