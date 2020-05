Costa brinca com uso de máscaras.“Isto não é um assalto, é simplesmente um cliente”

Veja também:

O primeiro-ministro afirmou, esta terça-feira, que a utilização de máscaras pelos cidadãos nos espaços públicos pode dar a ideia de que se trata de “um assalto”.

António Costa falava esta terça-feira aos jornalistas no Palácio da Ajuda, em Lisboa, após a cerimónia de assinatura de um compromisso entre governo e parceiros sociais.

O governante brincou com a ideia de que a máscara pode assustar comerciantes e lojistas. “Isto não é um assalto, é simplesmente um cliente”, afirmou Costa, acrescentando a importância das condições de segurança e higiene no comércio, nos serviços e restaurantes.

O primeiro-ministro aproveitou para lembrar a importância de manter as medidas de distanciamento social e de higiene para continuar a conter a propagação no novo coronavírus.



“Da parte do Governo podem contar, não só com diálogo permanente, mas também com uma determinação para a tomada de medidas para vencer esta crise”, sublinhou Costa, alertando para a importância do equilíbrio para a recuperação da economia do país.

Durante a sua intervenção mostrou-se compreensivo com o setor da restauração, cujos responsáveis reclamam das condições que terão de adotar aquando da reabertura de portas. “É preciso sermos francos. Não é possível retomar a atividade sem constrangimentos que geram incómodos”.