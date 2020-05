Costa brinca com uso de máscaras. “Isto não é um assalto, é simplesmente um cliente”

Nesta ocasião, o primeiro-ministro alertou para a importância de manter as medidas de distanciamento social e de higiene para continuar a conter a propagação no novo coronavírus.

“Foi muito fácil fechar e é muito difícil reabrir, retomar os hábitos de uma forma diferente. É muito diferente entrar numa loja com máscara ou entrar numa loja sem máscara. Antigamente, entrava-se numa loja com máscara para a assaltar”, brincou o primeiro-ministro. “Agora, entra-se para proteger quem lá está, para nos protegermos a nós próprios. Temos de entrar e dizer: 'Isto não é um assalto, é um cliente que vem para comprar' .”

“Da parte do Governo podem contar, não só com diálogo permanente, mas também com uma determinação para a tomada de medidas para vencer esta crise”, sublinhou Costa, alertando para a importância do equilíbrio para a recuperação da economia do país.

Durante a sua intervenção mostrou-se compreensivo com o setor da restauração, cujos responsáveis reclamam das condições que terão de adotar aquando da reabertura de portas. “É preciso sermos francos. Não é possível retomar a atividade sem constrangimentos que geram incómodos”.



“Viver com o vírus implica viver com muitas limitações”, que são essenciais para que o cidadão tenha confiança. Segundo o governante, esta confiança é “fundamental para que toda a cadeia económica se possa estabelecer”.



Falando para uma plateia onde estavam os parceiros sociais, Costa garantiu de novo que até sexta-feira todos os pedidos de lay-off que entraram até final de abril vão ser pagos.