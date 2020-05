Balanço DGS. 1.163 óbitos e 27.913 infetados

Veja também:

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde regista 1.163 mortes (mais 19 em 24 horas) e 27.913 casos positivos (mais 234) provocados pelo novo coronavírus.

O número de pacientes recuperados dispara. O relatório desta terça-feira mostra que 3.013 pacientes recuperaram da doença, mais 464, o que representa um valor recorde num dia.

Estão internadas 709 pessoas (menos 96), das quais 113 nos cuidados intensivos (mais uma).

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (660), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (254), do Centro (219), do Algarve (14), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de segunda-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.



A taxa de letalidade global é de 4,2%, anunciou o secretário de Estado da Saúde, na conferência de imprensa desta terça-feira sobre a evolução da pandemia em Portugal. Segundo António Lacerda Sale, acima dos 70 anos, a taxa de letalidade sobe para os 15,3%.