A nova vida das creches em tempos da Covid 19

O Centro Social de Santa Clara, em Bragança, com as valências de creche, pré-escolar e centro de atividades de tempos livres (CATL) nunca fechou portas.



A instituição da Congregação das Servas Franciscanas Reparadoras de Jesus Sacramentado disponibilizou-se, logo no início da pandemia de Covid-19, para acolher as crianças das famílias que necessitavam deste apoio. "Por isso, de uma forma ou de outra, estivemos sempre abertos, mesmo se de uma forma bastante diferente, com os serviços mínimos, com toda a segurança possível, mas houve sempre um certo movimento por aqui”, conta à Renascença a irmã Conceição Borges.

A presidente da direção do Centro Social de Santa Clara dá conta de que há“20 crianças inscritas no apoio social, embora diariamente estejam sempre três crianças”, porque, explica “depende muito dos horários dos pais, daquilo que é solicitado às famílias e, por isso, o serviço que prestamos é praticamente um serviço de dia a dia, vendo as necessidades de cada dia”.

O serviço é tutelado pela segurança social. A instituição recebe a relação dos pedidos e depois agiliza os procedimentos, diretamente com as famílias.

“Os pedidos das empresas ou dos lares, das forças de segurança ou dos profissionais de saúde, das famílias que necessitam deste tipo de apoios, uma vez que os pais estão nos serviços essenciais, passam todos pela segurança social. Depois são-nos enviados esses nomes e nós fazemos o contacto telefónico diretamente com as famílias e ajustamos as questões do horário e aquilo que podemos fazer em ajuda às famílias”, explica a religiosa.

Os educadores ao serviço da instituição encontram-se em teletrabalho no apoio às famílias, através do envio de atividades ou em videoconferências. Nas instalações do centro encontram-se três equipas. Trabalham por fases, por semanas. São auxiliares e colaboradores dos serviços gerais.

Crianças brincam nos espaços exteriores

De acordo com a irmã Conceição Borges todas as regras de segurança e normas sanitárias estão a ser comprimidas e com rigor, quer “no contacto com as crianças” quer no contacto entre as funcionárias.

“O espaço que está dedicado ao apoio social, às crianças, é totalmente autónomo de toda a instituição, dos serviços da cozinha, dos serviços da comunidade de irmãs que temos na instituição”, assinala, e diariamente procede-se à medição de temperaturas e promove-se o distanciamento social.

"E o que fazem com as crianças?", perguntamos. A irmã Conceição descreve que “uma das crianças que está em regime de CATL tem aqui as aulas, através da Escola à Distância, e das atividades que lhe envia o professor, uma vez que tem aqui os suportes digitais. Já as outras crianças estão no parque exterior, sempre que é possível, ou desenvolvem atividades com muito menos brinquedos e de maior dimensão, para ser possível a desinfeção e também para estarem o menos perto possível das educadoras”.

No dia em que a Renascença visitou o Centro Social de Santa Clara, as crianças encontravam-se a brincar no exterior, no parque infantil, e foi possível ouvir o som das brincadeiras sob o olhar atento das auxiliares.