Sondagem. Brasileiros descontentes com resposta de Bolsonaro à Covid-19

Mais de 11 mil brasileiros já morreram devido à pandemia da Covid-19, enquanto que o Presidente continua a desvalorizar o perigo da doença e avança para a reabertura parcial da economia. Bolsonaro já descreveu o isolamento social como "inútil", uma vez que "não impediu o avanço da doença no país".

De acordo com os resultados revelados esta terça-feira, cerca de 43,4% dos inquiridos acreditam que o atual governo do Brasil é "mau" ou "horrível", um valor que estava fixado em 31% em janeiro, antes da doença ter chegado ao país. Desce de 34,5% para 32% quem acredita que o governo é "bom" ou "excelente".

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está a perder apoio devido à forma como tem lidado com a pandemia da Covid-19 no país, segundo uma sondagem do CNT/MDA.

Maioria defende isolamento social

De acordo com o estudo, 67,3% defendem a necessidade do isolamento social para evitar a propagação da doença. Apenas 2,6% dos brasileiros defendem que o isolamento não é necessário e 29,3% dizem que o isolamento é apenas necessário para as pessoas nos grupos de risco.

Os governadores dos diferentes estados do Brasil têm tomado medidas de isolamento social, contra as indicações de Jair Bolsonaro, o que tem motivado duras críticas do Presidente.

No entanto, a sondagem diz que cerca de 69,2% dos inquiridos apoia as decisões dos seus governadores, enquanto que 26,8% discorda.

O estudo da CNT/MDA inquiriu 2.002 pessoas entre 7 e 10 de maio, com uma margem de erro de 2,2%. A primeiro sondagem tinha sido feita em janeiro, antes do primeiro caso de Covid-19 ter sido anunciado no Brasil.

O Brasil é o oitavo país do mundo mais afetado pela pandemia da Covid-19, com cerca de 170 mil casos confirmados e mais de 11 mil mortes.

Em todo o mundo, o coronavírus já infetou mais de 4,3 milhões de pessoas e matou cerca de 289 mil.