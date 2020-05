​Rússia sobe ao segundo lugar nos países com mais infeções

Veja também:

A Rússia é atualmente o segundo país do mundo com o maior número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus: 232.243 casos, de acordo com um balanço feito pela agência de notícias francesa, France Press, com base em dados oficiais.

Os Estados Unidos continuam a liderar este ranking, com 1,34 milhões de pessoas infetadas. Em terceiro lugar surge a Espanha, com 228.030 casos e em quarto o Reino Unido, 223.060 casos.



As autoridades russas explicam este nível elevado, com mais de 10.000 casos diários registados desde há dez dias, pela sua política de despistagem em massa. A taxa de mortalidade permanece, no entanto, baixa: até ao momento terão morrido 2.116 pessoas.

Esta terça-feira, o Presidente russo, Vladimir Putin, deixou o teletrabalho após as várias semanas de reuniões virtuais, para se reunir pessoalmente com Igor Sechin, presidente da Rosneft, a principal petrolífera do país, com quem abordou a situação no mercado petrolífero.

O regresso de Putin ao trabalho presencial ocorre no mesmo dia em que o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, anunciou que foi testado positivo ao novo coronavírus e que permanece em tratamento num hospital. Interrogado sobre a última vez que manteve contactos com o Presidente russo, Dmitri Peskov respondeu "há mais de um mês".

O primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin e os ministros da Construção e da Cultura também já foram contaminados pela covid-19.