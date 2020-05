Covid-19. Continente americano quebra recordes no número de mortos e infetados

Veja também:

A Covid-19 quebrou várias barreiras na América na segunda-feira. Nos EUA, os mortos ultrapassaram os 80 mil e no Brasil os 11.500. Contudo, ao longo do continente americano, enquanto alguns governos endurecem as restrições, outros iniciam reaberturas parciais.

Os EUA surgem no topo dos países mais afetados. Na segunda-feira registou mais de 80 mil mortos e mais de 1,3 milhões de infetados desde o início da pandemia.

Muitas são as áreas do país que instam as pessoas a retomarem as suas atividades comerciais. É o caso de três regiões do norte do estado de Nova Iorque, que a partir de sexta-feira iniciam a primeira fase da reabertura.

Isto apesar dos números verificados só na cidade de Nova Iorque, aquela onde se perderam mais vidas no país, mais de 26 mil desde o início da pandemia.

O Brasil, o segundo país mais afetado na América, já soma 11.519 mortes e 168.331 pessoas infetadas. As cidades de Niterói e São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, juntaram-se a outras 18 cidades brasileiras nesta segunda-feira a adotarem o bloqueio total para impedir a propagação da doença.

Depois de São Paulo, o Rio de Janeiro é o segundo estado do Brasil mais afetado pelo novo coronavírus, com mais de 17 mil casos e 1.714 mortos.