Centro Europeu de Doenças. Não haverá vacina ou tratamento nos próximos meses

Aqui entra também a incógnita que este novo coronavírus ainda é para os especialistas, visto que, por ser um surto novo, não se sabe "se as vacinas ou tratamentos a serem criados irão proteger apenas por uma temporada, como as vacinas da gripe, ou se será algo que irá proteger por mais tempo", explica.

"E se uma vacina for descoberta no final deste ano, início do próximo, e se a produção arrancar logo, então no próximo ano talvez possamos estar mais otimistas", adianta o especialista.

De acordo com Sergio Brusin, "ligeiramente mais otimista" é agora o retrato da pandemia na Europa, pelo menos face há algumas semanas, razão pela qual o especialista recomenda aos países que sejam "cautelosos" e "vigiem" o levantamento das medidas restritivas.

Em cerca de 20 países europeus, entre os quais Portugal, "foi já possível estabilizar o aumento em termos de números", pelo que "a pandemia na Europa está, lentamente, a abrandar", explica o responsável.

"Isto mostra que as medidas adotadas pelas várias autoridades, incluindo pelos Estados-membros, estão a resultar e agora temos de ser muito ponderados e começar a levantar algumas das restrições para ver o que acontece", alerta.

Ainda assim, isto não significa que a Covid-19 já esteja controlada na Europa. "Definitivamente que ainda não estamos a conseguir controlar, mas o número de casos também não está a aumentar como estava a acontecer", ressalva Sergio Brusin.

Existem, porém, países "onde este decréscimo ainda não está a acontecer e não se sabe se foi por causa da tardia implementação de medidas ou se existem outras razões", entre os quais Suécia, Reino Unido ou Bulgária, adianta o especialista à Lusa.

Sediado na Suécia, o ECDC é um organismo da União Europeia que ajuda os países a preparar a resposta a surtos de doenças.