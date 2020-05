Testes à Covid-19. Liga de Clubes assina parceria com laboratório

Veja também:

A Liga Portugal anunciou, em comunicado, que celebrou um acordo com os laboratórios Unilabs, que permite aos clubes realizarem testes à Covid-19, "com condições de segurança, antes do regresso aos treinos e jogos, na retoma da competição".

No entanto, fica esclarecido que a realização dos testes depende da existência de testes restantes para todas as equipas, uma vez que os testes à população geral serão prioritários.

"A operacionalização deste acordo apenas poderá ocorrer mediante a existência de excesso na capacidade disponível, pelo que a realização dos testes junto dos clubes não poderá colocar, em momento algum, as necessidades de saúde publica do país e dos portugueses na utilização deste tipo de testes de deteção e rastreio", pode ler-se.

Sónia Carneiro, diretora-executiva da Liga, diz que esta "é uma parceria muito importante”, na medida que “permite aos clubes pensarem na retoma da competição com as melhores condições possíveis, e em total segurança para todos os intervenientes”. “

Os jogadores vão efetuar dois testes à Covid-19 num período de 48 horas antes de cada jogo e têm que se manter em recolhimento domiciliário, segundo o Código de Conduta aprovado pela Direção-Geral de Saúde para o regresso do futebol.



Várias equipas da I Liga tiveram testes positivos nos respetivos plantéis, como o Benfica, Belenenses SAD, Vitória de Guimarães, Famalicão e Moreirense.