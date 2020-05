Presidente do Portimonense diz que retoma é "prematura", mas quer jogar em nome da "verdade desportiva"

O presidente do Portimonense fala de "injustiças" no futebol português, em entrevista a Bola Branca, esta terça-feira.

Com a retoma da Primeira Liga 2019/20 em pano de fundo, o acionista maioritário da SAD do Portimonense - e um dos principais investidores dos nossos campeonatos - começa por manifestar a sua indignação perante a possibilidade de o Algarve, e de Portimão em particular, ficar de fora do mapa para a conclusão da prova. Ao todo há 90 jogos por disputar, que devem ter como palcos, somente, alguns dos estádios do Euro 2004. A confirmar-se, Theodoro Fonseca, "Theo", como é conhecido no futebol, aponta o dedo a "quem manda", como a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). "Se isso acontecer mesmo, é mais uma injustiça. Usam e abusam do Algarve e vão embora. Os campeonatos femininos são feitos aqui, a Federação usa o 'meu' estádio quando precisa de fazer jogos, a FIFA veio cá realizar uma formação de árbitros. E quando se chega a uma situação como esta, o Algarve é esquecido. Simplesmente, é esquecido", refere, antes de alinhar pelo mesmo diapasão do treinador da equipa portimonense, Paulo Sérgio, que na segunda-feira classificou a retoma da prova como sendo "prematura".

"Vejo o 'mister' muito feliz connosco e já nos disse isso várias vezes. [Também] Acho que é uma retoma prematura, a 30 [maio] e 1 [junho]. Mas as provas europeias foram definidas, nós temos representantes, e isso pesou muito nessa retoma prematura", justifica, embora garanta igualmente que o conjunto algarvio está apto e deseja voltar ao relvado para competir. "Quero jogar, preciso de jogar, para provar a todos que a verdade desportiva é dentro do campo. Suando a camisola. Esse é o meu objetivo máximo", afirma, categoricamente. Com o início dos testes aos jogadores, na hora do regresso aos treinos no relvado, têm surgido alguns casos positivos de Covid-19. Uma situação que o Portimonense encara com normalidade, no atual cenário. "Quanto aos infetados, infelizmente é uma realidade que nós vivemos e todos os clubes se prepararam para essa ocasião. O Portimonense está preparado, já fez os testes, já fez a desinfeção do estádio, do centro de treinos, dos autocarros, de acordo com as regras transmitidas pela Federação [Portuguesa de Futebol] e pela Liga. E com essas garantias todas há que retomar o campeonato e jogar. Não 'tem' outra forma", faz notar o dirigente.