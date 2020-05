Futebol. I Liga portuguesa regressa a 4 de junho

Veja também:

A Liga Portugal anunciou esta terça-feira que o primeiro jogo da jornada 25 da I Liga está agendado para 4 de junho. É o regresso do futebol após a paragem decretada no início de março devido à pandemia de Covid-19.

O organizador do principal campeonato português adianta, em comunicado, que após “sucessivas reuniões” para garantir a segurança possível e, por forma a dar tempo que todos os intervenientes sejam testados, a Liga retoma a partir dessa data.

No passado domingo, a Direção-Geral da Saúde (DGS) emitiu o parecer técnico sobre as condições do regresso da I Liga de futebol à competição, no seguimento da decisão do Governo do passado dia 30 de abril. Nessa data, o Executivo enquadrou esta competição profissional como uma das atividades autorizadas ao desconfinamento.