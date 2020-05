Drones desinfetantes. O novo futebol está a chegar

São cinco e meia da manhã e a temperatura está a ser medida às seis trabalhadoras incumbidas de assegurar a higiene e desinfeção do Centro de Treinos do Sporting.



Tem sido assim, desde que os jogadores e equipa técnica regressaram aos treinos. A Academia de Alcochete vive dias marcados pela cautela e por uma ocupação contida dos espaços, que pouco ou nada têm a ver com a agitação associada aos diferentes escalões de formação, ainda a aguardar por autorização para retomarem os treinos de futebol.

As seis trabalhadoras colocadas pela Serlima em Alcochete são um pelotão reduzido do total de 35 elementos que habitualmente prestam serviço nas instalações do Sporting, incluindo o estádio José Alvalade e o pavilhão João Rocha, presentemente sem qualquer atividade devido à Covid-19.

Todas as atenções da empresa estão centradas em Alcochete, onde as trabalhadoras se apresentam diariamente “equipadas com luvas, máscara, óculos ou viseira, havendo o particular cuidado de, em parceria com o cliente, fazer uma gestão cuidada dos espaços”, diz o diretor geral de operações da Serlima, à Renascença.

João Guerreiro sublinha o cuidado colocado na higiene dos quartos de cada um dos jogadores que compõem o plantel leonino.

“Os jogadores não estão a utilizar balneários. Estava e está preparado um plano de desinfeção dos balneários por vaporização ou nebulização, mas eles decidiram fazer uso dos quartos. Quando voltam do treino é ali que tomam o seu duche e, logo a seguir, os quartos voltam a ser desinfetados”, explica, fazendo notar que a operação é feita “sempre sem coincidir a presença e trabalhando por alas dentro das instalações”.

Para além dos quartos em particular, as operações de higiene e desinfeção levadas a cabo em Alcochete estendem-se ao refeitório e outras áreas comuns. “Podemos imaginar que a academia tem uma componente do tipo hoteleiro” e é nesse contexto que o trabalho é feito, explica este responsável.

Medição de temperatura sim, testes à Covid-19 ainda não

Questionado pela Renascença sobre a eventual realização de testes de rastreio à Covid-19 às colaboradoras que trabalham diariamente em Alcochete, o responsável pelas operações da Serlima esclarece que “não foi solicitado que fossem feitos testes às trabalhadoras”. Os testes serão feitos “quando for testado todo o pessoal na Academia; neste momento não estão a ser testadas”, observa.

Para além da utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI) é feita a medição da temperatura de cada pessoa à entrada, procedimento que o Sporting está a aplicar “a toda a gente e às nossas empregadas também”, informa João Guerreiro.