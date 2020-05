​Covid-19: Futebolistas assumem código de conduta coletivamente, diz sindicato

Veja também:

Os futebolistas dos clubes da I Liga de futebol vão assumir coletivamente o código de conduta do parecer técnico da Direção-Geral da Saúde (DGS) para o reinício da competição devido à pandemia de covid-19, anunciou esta terça-feira o sindicato.



Em comunicado, o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) deu conta da realização de uma reunião para esclarecer os agentes desportivos, na segunda-feira, convocada pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, com a presença de Adalberto Campos Fernandes, um dos especialistas da comissão de emergência criada face à pandemia de covid-19.

“Considerando a intervenção esclarecedora do doutor Adalberto Campos Fernandes” e “as dúvidas colocadas por vários jogadores”, o SJPF promoveu um encontro informal entre o antigo ministro da Saúde e os capitães dos 18 clubes primodivisionários.

Segundo o SJPF, “a reunião permitiu contextualizar o protocolo, a racionalidade das medidas e os comportamentos que se impõem nesta fase aos jogadores”.

No domingo, a FPF e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) revelaram o parecer técnico da DGS para o regresso do futebol, que, no primeiro ponto, refere que "a FPF, a LPFP, os clubes participantes na I Liga e os atletas assumem, em todas as fases das competições e treinos, o risco existente de infeção por SARS-CoV-2 e de covid-19, bem como a responsabilidade de todas as eventuais consequências clínicas da doença e do risco para a Saúde Pública".

Depois da divulgação deste parecer, pelo menos três jogadores do FC Porto e um do Sporting manifestaram desagrado com o teor nas redes sociais.

“Face às dúvidas que resultaram, em especial, do ponto um do protocolo sobre as condições de regresso, comunicado pela FPF, os jogadores foram esclarecidos de que o pretendido pelas autoridades de saúde é o seu consentimento informado, isto é, uma declaração de que todos tomaram conhecimento das regras decorrentes do protocolo e assumirão o comportamento adequado ao seu cumprimento”, explicou o SJPF.