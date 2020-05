​Código de Conduta para retoma do futebol. Árbitros querem esclarecimentos da DGS

Os árbitros da Primeira Liga têm sérias reservas quanto ao Código de Conduta definido para o regresso do campeonato e pretendem esclarecimentos da parte da Direção-Geral da Saúde (DGS).



Bola Branca apurou que os juízes esbarraram em dois pontos que pretendem agora ver esclarecidos pela DGS, num diálogo que está a ser intermediado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Logo à partida, o ponto 1 do Código de Conduta exige, de acordo com os árbitros, uma cabal clarificação: são também eles equiparados aos jogadores? Ou seja, são também eles responsáveis pelo seu próprio destino quanto ao risco de infeção por Covid-19? A resposta irá decretar qual o enquadramento jurídico da figura do árbitro em todo este processo.

Mas há mais interrogações, tendo por base agora o ponto 6: jogadores, treinadores, árbitros, dirigentes e respetivas famílias ficam obrigados ao "dever de recolhimento domiciliário". Ora, sabendo-se que 80% dos árbitros não são profissionais, e que têm atividades paralelas à arbitragem, bem como o contexto profissional dos familiares diretos, o cumprimento desta norma será impossível.