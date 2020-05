António Costa não quer “alimentar empresas sem viabilidade que vão custar dinheiro aos contribuintes”

Veja também: Todas as notícias sobre a pandemia de Covid-19

Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo O primeiro-ministro, António Costa, compreende a demora e a burocracia dos bancos em libertar crédito às empresas nesta fase da pandemia de Covid-19 e diz que já foram aprovados créditos no valor de 5 mil milhões de euros.

António Costa responde assim às críticas de que as linhas de crédito não estão a chegar ao terreno. Falando na assinatura de um protocolo de cooperação entre o sector da restauração e a Direção-Geral da Saúde (DGS), o primeiro-ministro avisa que é preciso que a banca seja exigente na concessão de crédito para não alimentar empresas que não têm viabilidade e que, a prazo, só terão custos para os contribuintes. “As garantias do Estado significam as garantias que os portugueses estão a dar aos empréstimos que estão a ser concedidos. E sei outra coisa: os empréstimos não é dinheiro distribuído, é dinheiro contratado e é muito importante para a retoma que todos tenhamos confiança de qual é o destino do dinheiro público.” “Os bancos são os veículos de transmissão desse dinheiro à economia, mas queremos também que os bancos sejam exigentes na concessão do crédito, porque o que se trata de viabilizar são empresas que são viáveis, empresas que estão em crise porque foram atingidas por este vírus, e não alimentar empresas que vão custar, amanhã, dinheiro aos contribuintes porque, não tendo viabilidade económica, vai depois ter de ser o contribuinte a substituir-se a essas empresas no pagamento do crédito”, sublinha António Costa.

Para que os créditos sejam concedidos com transparência é essencial que seja a banca a avaliar as empresas, desresponsabilizando o Governo desse processo, defende o segundo o primeiro-ministro. “É natural que se queira saber que empresas são, qual é a sua situação económica e a sua viabilidade económica. O dinheiro não pode ser distribuído assim, tem que ser distribuído com critério porque se trata do dinheiro dos contribuintes e os contribuintes estarão cá, amanhã, a pedir-nos contas. É absolutamente essencial que seja feito com transparência, é por isso que não quer ser o Governo a decidir que empresa apoia ou não apoia. E é bom que sejam os bancos a poder fazer essa avaliação e a tomarem essa decisão.” António Costa respondia assim, indiretamente, às sucessivas críticas do presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, sobre a falta de rapidez na concessão dos créditos bancários às empresas, o que aconteceu mais uma vez nesta sessão de assinatura de protocolo com a restauração: