AHRESP avisa. Setor da restauração não pode "funcionar a 50% com custos de 100%"

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) avisa que não é viável abrir o setor da restauração a 50% com custos de 100%.

O vice-presidente da associação que representa este setor falou, esta terça-feira, na cerimónia de assinatura de um protocolo com a Direção-Geral da Saúde (DGS), para regular a reabertura dos restaurantes, prevista para 18 de maio. Carlos Moura deixou o apelo ao Governo, para que não permita a insolvência das empresas.

"Sabemos que vamos abrir de forma muito condicionada, com muitas restrições e dificuldades. Funcionar a 50% com custos de 100% não é viável. As propostas que a AHRESP já apresentou ao Governo são fulcrais para uma retoma segura e capaz, e permitirão o reerguer estruturado das nossas empresas. Queremos contribuir, uma vez mais, para a rápida recuperação da nossa economia e, por isso mesmo, não devemos permitir a insolvência de milhares de empresas e a destruição de muitos milhares de postos de trabalho", afirmou.