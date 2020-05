Ricardo Gomes: "Helton Leite está preparado para ter sucesso de Júlio César ou Ederson"

"O Helton Leite? Não sabia". Foi com surpresa mas igualmente com agrado e orgulho que Ricardo Gomes, figura icónica do Benfica reagiu, a Bola Branca, à notícia de que o guarda-redes do Boavista tem tudo para rumar à Luz na próxima temporada.

O treinador, de 55 anos, primeiro capitão estrangeiro da história das águias, orientou Helton Leite no Botafogo entre 2015 e 2016 e não tem dúvidas: pela qualidade que tem, está pronto para vingar de águia ao peito.

"Estou contente com essa notícia. O Helton está preparado. Para além das qualidades que tem como guarda-redes, tem uma boa cabeça e a formação dele foi muito boa. Isto para além da influência familiar, com um lastro importante para superar dificuldades", começa por dizer o antigo defesa-central, recordando a tradição das balizas da família Leite, com o pai de Helton, João Leite, um histórico do Atlético Mineiro a ter representado o Vitória de Guimarães em Portugal.