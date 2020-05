"FC Porto não quer terminar o campeonato, precisa dos milhões da Champions"

Veja também:

O FC Porto quer garantir os milhões da Champions, com entrada direta, mais do que conquistar ou ser coroado com o título de campeão nacional, em caso de não conclusão da Liga Portuguesa.

Rui Gomes da Silva, pré-candidato às eleições do Benfica, em entrevista a Bola Branca, desconfia das intenções de Pinto da Costa. O líder azul e branco disse desejar a retoma do campeonato, defendendo que nenhuma outra atividade está tão preparada e escrutinada como o futebol profissional.

No entanto, Rui Gomes da Silva, antigo admnistrador da SAD encarnada e público contestatário da gestão de Luís Filipe Vieira, dá a entender que Pinto da Costa está a orientar uma estratégia que leve ao final do campeonato, sem se jogar mais, e que ratifique o primeiro lugar e o acesso direto aos milhões da Champions, sem risco de jogar uma qualificação.

"Não venham com subterfúgios nem com estratégias indiretas, digam diretamente o que querem. Não tenho dúvida de que, por vontade do FC Porto, o campeonato não terminava, ficava por aqui. O grande objetivo do Porto nem é ser campeão porque não precisa disso, o que o Porto precisa é dos quarenta e tal milhões de euros do apuramento direto para a Liga dos Campeões. Não querem correr riscos, esse é que é o grande problema. Não vale a pena estarmos com jogos de sombras, o Porto precisa de ir à Liga dos Campeões na próxima época. E diretamente", referiu

Rui Gomes da Silva aponta, ainda, o dedo ao governo, à Federação Portuguesa de Futebol e à Liga de Clubes. Entidades que, na sua opinião, só têm um objetivo: saírem por cima e incólumes num processo com várias vontades.

"Os problemas da Liga são os patrocínios e as dificuldades financeiras dos clubes. Mas depois vem o secretário de estado do desporto dizer que o futebol não está garantido. O primeiro ministro diz que quer uma coisa mas não a dá como garantida, o presidente da Federação dá entrevistas a dizer que não está tudo garantido. Mas então em que ficamos? O problema é a indefinição de todos, querem estar com sol na eira e chuva no nabal. Querem acenar com soluçôes, querem dizer que fizeram tudo para acabar o campeonato mas vão criando sempre dificuldades", considera o antigo dirigente do Benfica.