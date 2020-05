Dois terços dos espetáculos cancelados devido à Covid-19 eram de música

Um inquérito promovido pela Fundação GDA (Gestão dos Direitos dos Artistas) revela que a maioria dos espetáculos cancelados desde março, devido à Covid-19 é de música e que “por cada espetáculo cancelado ficaram sem rendimento, em média, 18 artistas, 1,3 profissionais de produção e 2,5 técnicos”.



Até 31 de março, segundo os dados recolhidos pelo inquérito lançado pela GDA, foram cancelados 4.287 espetáculos, sendo que, 69%, ou seja 2.964 eram de música, 1.048 de teatro e 100 de dança. No inquérito agora divulgado pela GDA em comunicado, estão ainda contemplados outros 175 espetáculos “de outra natureza”.

A GDA que é a entidade que em Portugal gere os direitos de propriedade intelectual de músicos, atores e bailarinos explica, explica em comunicado que as quase mil respostas recolhidas pelo inquérito, têm como “objectivo recolher dados que contribuam para avaliar a situação real vivida no sector das artes do espetáculo em Portugal”.

“A informação recolhida já foi discutida com a ministra da Cultura e com o Presidente da República, assim como com partidos com assento parlamentar e com presidente da Associação Nacional de Municípios”, indica o vice-presidente da GDA, Luís Sampaio.

A GDA quer continuar o diálogo com a entidades oficiais que quer juntar a estes resultados do inquérito, os dados já recolhidos por outros estudos, nomeadamente da Associação dos Músicos de Portugal (AMP) e do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE).

O CENA-STE que é a associação sindical constituída pelos trabalhadores artísticos, técnico-artísticos e de mediação dos sectores do audiovisual, cinema, circo, dança, música e do teatro, tinha divulgado um inquérito, em abril, que indicava que 98 por cento dos trabalhadores de espetáculos tinham visto os seus trabalhos cancelados e, 33 por cento, por mais de 30 dias.

Também empenhada em encontrar uma solução para responder á crise que afeta o setor, a AMP - lançada pelos músicos Miguel Gameiro, Boss AC, Marisa Liz, Nelson Rosado, Pedro Fernandes Martins e Tiago Pais Dias – refere o cancelamento de todos os espetáculos de março a maio.

Também a Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos (APEFE), já veio dizer que foram adiados cerca de 27 mil espetáculos entre março e final de abril.

Entretanto, o Governo aprovou a 30 de abril, em Conselho de Ministros, o "Plano de Desconfinamento", que prevê a reabertura progressiva de livrarias, bibliotecas e arquivos (que aconteceu no dia 04 de maio), seguindo-se museus, palácios, galerias e monumentos, a 18 de maio.

Cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculos podem abrir em 01 de junho, "com lugares marcados, lotação reduzida e distanciamento físico". No entanto, na semana passada deu entrada no parlamento uma proposta de lei, do Governo, que proíbe a realização de “festivais e espetáculos de natureza análoga” até 30 de setembro, mas com exceções.

A proposta de lei, que será discutida em plenário quinta-feira, prevê que “até 30 de setembro, os espetáculos podem acontecer em recinto coberto ou ao ar livre, com lugar marcado e no respeito pela lotação especificamente definida pela Direção-Geral da Saúde em função das regras de distanciamento físico que sejam adequadas face à evolução da pandemia da doença COVID-19”.