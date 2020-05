​Bienal Internacional de Arte de Cerveira adiada, mas ainda para este ano

É a mais antiga bienal de artes do país, realiza-se desde 1978 e nem o vírus lhe troca as voltas. A Bienal Internacional de Arte de Cerveira não será cancelada em 2020, mas sim adiada. A Fundação que organiza o evento de artes explica em comunicado, esta segunda-feira, que alterou as datas de realização do evento.



Assim, a Bienal destinada a artistas de todo o mundo, em vez de ter lugar de 10 de julho a 13 de setembro, como previamente anunciado, vai decorrer de 1 de agosto a 31 de dezembro. Segundo a Fundação Bienal de Arte de Cerveira, “a edição será apresentada num formato duplo, isto é, presencial (logo que as condições epidemiológicas permitam), mas dando primazia à visita virtual através da criação de uma plataforma digital”.

Com o tema “Diversidade-Investigação. O Complexo Espaço da Comunicação pela Arte”, a edição deste ano segue assim as recomendações da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira que deliberou o “adiamento de todos os eventos de cariz público agendados até 31 de julho, como medida de caráter preventivo de combate à expansão da Covid-19”

“Ao longo dos seus quase 42 anos de existência, a Bienal Internacional de Arte de Cerveira viveu períodos conturbados e momentos de verdadeiro sucesso - todos eles se afirmaram verdadeiros motores de adaptação e reinvenção, legitimando a sua continuidade”, indica a organização que aposta assim numa nova frente digital.

Reforçando a internacionalização do evento, a Fundação Bienal de Arte de Cerveira está assim a preparar uma edição acessível por internet que vai permitir ao público visitas virtuais à bienal de arte mais antiga do país e da Península Ibérica.

“Estamos certos de que este será mais um desafio que conseguiremos ultrapassar e que juntos continuaremos a escrever a história da Arte Contemporânea portuguesa” refere a organização perante este ano em que haverá uma edição diferente da bienal de artes.