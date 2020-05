​Dúvidas crescentes à volta da retoma

O Covid-19 continua a fazer o seu percurso causando muitos estragos por esse mundo fora, sem que seja possível prever para quando o abrandamento de uma actividade que originou centenas de milhares de mortos.



No caso português, os números não se apresentam tão perturbadores quanto acontece nos países geograficamente mais próximos de nós, mas nem isso é motivo de consolação. Há infectados e mortos a uma escala que assusta e, dizem alguns peritos, o pior pode ainda nem ter acontecido.

O desporto tem sido também atingido por esta desgraça cujos efeitos já há algum tempo se fazem sentir. No que respeita às modalidades consideradas não profissionais a situação é arrasadora porque, simplesmente, foram todas banidas dos calendários, sem que se saiba quando vai ser possível a retoma.

Já no futebol nem tudo funciona do mesmo modo: há suspensão da actividade a todos os níveis, excepto no escalão máximo, ou seja, na primeira Liga profissional. E por isso foi decidido, política e desportivamente, que o campeonato seja reatado no último fim-de-semana deste mês de Maio, para que assim possam cumprir-se as dez jornadas que restam para cumprir a totalidade do calendário.

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou ontem o parecer técnico da Direcção-Geral da Saúde, que estabelece todas regras que devem ser cumpridas enquanto durar a competição.

Trata-se de um documento contendo algumas novidades a que nos iremos referir noutra altura, sendo no entanto de realçar o facto curioso de apenas dez adeptos poderem permanecer nas áreas circundantes dos estádios onde se disputam os jogos.

Há no igualmente notícias recentes que dão crédito a preocupações quanto à possibilidade de poder haver de novo futebol. Jogadores e staff infetados foram já referidos no Belenenses, Vitória de Guimarães, Famalicão, Moreirense e Benfica, sendo de admitir que o número conhecido, treze ao todo, possa vir a aumentar nas próximas horas à medida a que os resultados dos testes realizados venham a chegar ao nosso conhecimento.

Trata-se de sinal de alerta que, a ampliar-se, pode atirar por terra a intenção e o campeonato português chegar ao fim. Aliás, o mesmo acontece na Espanha, na Itália, na Inglaterra, onde a pandemia também tem causado estragos em clubes de futebol.

Só a Alemanha, com mais casos positivos do que todos os outros, mantém a decisão de seguir em frente.

Veremos se ali vai ser possível cumprir todo o percurso.