Semana da Vida decorre até domingo

Até ao próximo domingo a Igreja celebra a Semana da Vida com o tema “A fragilidade humaniza a vida”. O tema foi escolhido em janeiro, mas não podia ser mais apropriado tendo em conta a pandemia de Covid-19.

Isso mesmo disse à Renascença Manuel Marques, responsável na pastoral familiar. “Por coincidência este tema veio a ajustar-se de maneira apropriada à situação pandémica que, entretanto, chegou até nós, alargando deste modo a sua abrangência”.

“Esta situação que vivemos vem a apontar de um modo eloquente para a fragilidade da pessoa humana, independentemente da sua idade, da sua cultura, do seu credo, do seu poder, da sua riqueza e do continente. A pandemia tratou todos de igual modo, mostrou-nos a nossa pequenez, a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade”, acrescentou.

Durante esta Semana da Vida, que agora começa, será assinalado o dia internacional da família, a 15 de maio. Para esse dia está prevista uma vigília de oração online entre as 21h00 e as 21h30, altura em que será colocada uma vela à janela de cada casa, como um sinal da vida, para o exterior.