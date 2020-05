Papa reza pelos desempregados em tempo de pandemia

Veja também:

Na missa desta segunda-feira na Casa Santa Marta, no Vaticano, Francisco rezou pelos que sofrem porque perderam o emprego neste período de pandemia.



“Nestes dias, muitas pessoas perderam o emprego, não foram readmitidos, trabalham sem contrato. Rezemos por estes irmãos e irmãs que sofrem com a falta de trabalho.”

Na homilia, afirmou que o Espírito Santo nos ajuda a compreender sempre mais aquilo que Jesus nos disse.

O Papa comentou o Evangelho do dia (Jo 14,21-26) em que Jesus diz a seus discípulos. “Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito.”