Pandemia valorizou “valor supremo da vida”, diz arcebispo de Évora

Em tempo de pandemia, perante “uma ameaça invisível contra a nossa vida”, o arcebispo de Évora pede à diocese que se associe às iniciativas propostas pelo Departamento da Pastoral da Família, para celebrar a 27ª edição da Semana da Vida que decorre entre 10 e 17 de maio.

Em carta dirigida às comunidades cristãs, D. Francisco Senra Coelho enfatiza o tema deste ano, “A fragilidade humaniza a vida”, para recordar que a Semana da Vida, que se celebra em Portugal desde 1994, acontece, este ano, em contexto de crise sanitária.

“Lembro que, fruto da leitura dos sinais dos tempos em que se insere a atual pandemia, não podemos deixar de verificar como todos pudemos experimentar, em sociedade, os sofrimentos e limitações que a generalização do perigo da morte nos traz”, escreve o prelado.

“Eis-nos perante a valorização do valor supremo da vida”, declara o arcebispo de Évora que descreve o coronavírus como “uma ameaça invisível contra a nossa vida.”

E é perante este cenário que surgem homens e mulheres, a quem o prelado chama de “Heróis entre Heróis!”, destacando “infetados, profissionais de socorro e de assistência, técnicos e demais funcionários das instituições sociais ao serviço dos queridos idosos, os nossos avós, agentes de serviços sociais, de apoio psicológico e espiritual, jornalistas, investigadores e cientistas.”

Afinal, lê-se, “desde o início da pandemia, andamos todos a celebrar a vida, com gestos de dádiva e de sacrifício”, percebendo-se, assim, “a razão e o valor profético da cultura da vida e da aberração da cultura de morte, com as suas doentias expressões necrófilas. Obrigado, Heróis entre Heróis!”

Na sua mensagem à arquidiocese, D. Francisco Senra Coelho saúda e felicita o Departamento da Pastoral da Família “pelas propostas de oração e ação que nos apresenta e convoca”, sem esquecer “o material que nos disponibiliza para que todas as paróquias, comunidades cristãs e familiares possam viver a Semana da Vida em comunhão com a Igreja.”

Considerando a família como “o berço natural da vida e património da Humanidade”, fundamental para “o equilíbrio e felicidade do ser humano e da sociedade”, o arcebispo pede aos diocesanos que acompanhem as iniciativas propostas, alertando para o próximo 15 de maio, Dia internacional da Família.

A Semana da Vida vive-se, este ano, em circunstâncias especiais e em conexão com as com as celebrações das aparições de Fátima. De resto, D. Francisco vai estar na Cova de Iria nos dias 12 e 13 de maio, em representação da Província Eclesiástica do Sul que integra as dioceses de Évora, Beja e Faro.

Para preparar a peregrinação, em conjunto com a diocese, o prelado convida à participação numa vigília de oração, esta segunda-feira, dia 11, pelas 21h30, na capela da Casa Arquiepiscopal e transmitida online pela página da arquidiocese.