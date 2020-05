Jogador do FC Porto "sem receios em relação à Covid-19"

Veja também:

João Mário, jovem jogador do FC Porto, não mostra receios em relação à pandemia da Covid-19 e o seu impacto no desfecho da I Liga. Em declarações aos meios oficiais do clube, João Mário diz que as restrições e cuidados no clube serão suficientes para "todos continuarem bem".

"Não tenho receios em relação à covid-19, porque acho que com todas as restrições e cuidados que estamos a ter e a respeitar, acho que vamos todos continuar bem", afirmou.

João Mário mostrou-se satisfeito por voltar aos treinos, depois de quase dois meses sem trabalho coletivo.



"Regressar aos treinos depois da quarentena foi bom, porque significa que as coisas correram de forma positiva para o regresso do futebol. Voltar ao Olival e poder ver que as pessoas com quem estava todos os dias, estava tudo bem com elas, foi bastante positivo também", disse.

O jovem de 20 anos começou a temporada com a equipa B, mas tem estado integrado nos treinos da equipa principal, liderado por Sérgio Conceição.

"Trabalhar com a equipa A tem sido muito bom, pois todos nós, jovens da formação, ambicionamos um dia chegar à equipa A, trabalhar ao mais alto nível com grandes jogadores, como é o caso. Ao trabalhar com jogadores mais experientes e de referência para mim, tem sido uma aprendizagem diária e eles têm-me ajudado muito todos os dias", termina.