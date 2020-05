​Regras oficiais para reabrir creches. DGS reduz em meio metro distância mínima entre crianças

Veja também:

As autoridades de saúde reduziram em meio metro a distância mínima a ser garantida entre crianças que, a partir de 18 de maio, regressem às creches ou aos cuidados de amas.



Nas orientações oficiais agora publicadas, o Governo prevê um distanciamento entre um metro e meio a dois metros entre as crianças, quer dentro das salas, quer durante as refeições e as sestas.

De acordo com o documento, a que a Renascença teve acesso, os profissionais devem usar máscara, mas as crianças não. No documento, cujo conteúdo é já final, recomenda-se reduzir ao indispensável os contactos próximos com as crianças e apenas duas crianças na casa de banho ao mesmo tempo.

As autoridades indicam ainda que os grupos de crianças devem ser orientados sempre pelo mesmo grupo de profissionais.