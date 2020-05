Orientações da DGS para as escolas. Alunos em grupos e mesas encostadas à parede e às janelas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) que quer os alunos fiquem organizados em grupos, que devem ter horários de aulas, intervalos e refeições ao mesmo tempo, para evitar o contacto com outros grupos. Se for possível, cada um deve ter uma zona específica da escola para poder circular.



Num documento com oito páginas, em que dita as regras para o regresso às aulas nas escolas, a DGS diz, ainda, que os estabelecimentos de ensino devem definir circuitos de entrada e saída da sala de aula, para impedir o cruzamento com outras pessoas. Cada sala de aula deve ser utilizada pelo mesmo grupo de alunos.

Também há orientações sobre como os directores das escolas como devem organizar a sala de aula: os alunos devem estar distantes uns dos outros entre 1,5 a dois metros, as mesas devem estar o mais possível junto das janelas e encostadas às paredes, e os alunos não devem ficar de frente uns para os outros.

A autoridade de saúde considera, ainda, que é importante uma frequente renovação do ar. Por isso, as janelas e as portas devem estar abertas e é preferível a ventilação natural. Se existir ar condicionado, deve ser usado em modo de extração e nunca em modo de recirculação do ar.

Na escola, todos devem usar máscara e lavar as mãos à entrada e à saída da escola. Os portões e as portas das salas devem estar abertos, para evitar tocar nas maçanetas.

Neste documento assinado pela diretora-geral da saúde, Graça Freitas, estabelecem-se regras que devem ser usadas no refeitório. Os alimentos prontos para comer não devem ser tocados com as mãos e devem ser utilizados utensílios adequados, como guardanapos, espátulas, pinças. Há, ainda, mais uma regra: as mesas não devem ter qualquer motivo decorativo.