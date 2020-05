Operação "Fátima em casa". "Maturidade cívica louvável" permite primeiros dias de sucesso

Veja também:

A operação "Fátima em casa", que tem o objetivo de dissuadir os peregrinos de se deslocarem ao Santuário, para o dia 13 de maio, tem corrido sem sobressaltos, de acordo com o diretor de operações da Guarda Nacional Republicana, que enaltece o bom senso dos portugueses e, especialmente, da população católica.

Em entrevista à Renascença, no programa As Três da Manhã, o coronel Vítor Rodrigues salientou que, desde sábado, tem-se verificado "uma tranquilidade enorme".

"O Santuário esteve praticamente vazio, não foram detetados movimentos nos eixos rodoviários de acesso à cidade de Fátima. Foi um fim de semana tranquilíssimo, não houve situação nenhuma a registar. O povo português, e os cristãos em particular, continuam a dar-nos um exemplo de uma maturidade cívica louvável. Nos casos, pouquíssimos, que houve, falou-se com as pessoas e elas acataram, como têm, na sua esmagadora maioria, acatado todas as instruções das forças de segurança, neste período excecional que vivemos", realçou.

O elogio estende-se à Igreja Católica, cuja atitude "tem sido muito responsável": "Tem sido um trabalho próximo, de algum tempo e profícuo. Para além do Santuário de Fátima, todas as dioceses têm colaborado, neste processo de entreajuda."