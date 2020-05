Não há confiança para o regresso à escola. FNE deixa em aberto adiamento da reabertura

A Federação Nacional da Educação (FNE) considera que ainda não estão garantidas as condições para o regresso às aulas presenciais. A uma semana da reabertura das escolas para as aulas presenciais para os alunos do 11 e 12º anos, Joao Dias da Silva diz à Renascença que ainda “é preciso ganhar a confiança de alunos, pais e professores”.

A FNE considera que a reunião da próxima quinta-feira, no INFARMED, que reúne peritos, especialistas na área da saúde, os partidos políticos e o Presidente da República possa dissipar todas as dúvidas e que “de uma forma transparente sejam dados todos os esclarecimentos e seja justificado se há condições para abrir no dia 18, ou se faz sentido haver um adiamento”, refere João Dias da Silva.