Madeira. PJ investiga morte no Caniço

Um homem foi encontrado morto no interior da residência onde vivia, na freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz, Madeira, e a Polícia Judiciária está a investigar, confirmou à Lusa o coordenador regional, Ricardo Tecedeiro.

"Não posso adiantar se é homicídio ou suicídio porque os agentes estão a trabalhar no local pelo que preferia não adiantar qualquer informação", referiu Ricardo Tecedeiro.

"Há uma pessoa que apareceu morta e que nós, face às circunstâncias que nos foram comunicadas, deslocamo-nos ao local para averiguar e fazer o trabalho que nos compete fazer", indicou, acrescentando que as investigações "estão numa situação muito inicial".

A Polícia Judiciária foi chamada por um sobrinho da vítima ao fim da tarde de domingo a uma residência no Caminho da Olaria, na freguesia do Caniço, no concelho de Santa Cruz, onde foi encontrado um homem morto no interior da residência onde vivia.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a PSP também estiveram presentes no local.