Isabel Jonet preocupada com o aumento dos “novos pobres”

A presidente do Banco Alimentar contra a Fome, Isabel Jonet, teme que, depois do "lay off", o desemprego dispare e venha engrossar o número de pobres em Portugal.

À saída de Belém, após um encontro com o Presidente da República, a presidente dos Banco Alimentares mostrou-se muito preocupada com o aumento súbito do número de pessoas que caíram numa situação conjuntural de pobreza: “Há muitas pessoas que nunca tinham tido necessidade de pedir apoio, que tinham uma vida equilibrada e que, de repente, ficaram sem qualquer rendimento."

Profissionais liberais, fisioterapeutas, dentistas e professores de ginástica são algumas das profissões referidas por Isabel Jonet. “São pessoas que lidam mal com esta situação, sobretudo porque não veem o fim”. Por isso, a fundadora dos Bancos Alimentares em Portugal apela às empresas para que não despeçam os seus funcionários.

Todos os dias, os Bancos Alimentares recebem cerca de mil novos pedidos de ajuda. Desde 20 de março somam já perto de 15 mil o que, pelas suas contas, corresponde a 59 mil pessoas a precisarem de ajuda. A área da Grande Lisboa, Setúbal, Porto, Braga e o Algarve são as zonas mais afetadas