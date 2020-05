Fenprof entrega petição no Parlamento a exigir testes aos professores

Veja também:

“Fazem-se testes aos árbitros, aos jogadores de futebol, a ministra da Saúde diz que é preciso testar, testar, mas os professores ficam de fora”, diz, indignado, o líder da Fenprof.

Mário Nogueira entrega esta terça-feira na Assembleia da República uma petição com mais de quatro mil assinaturas onde se exige a realização de testes aos docentes.

Depois de uma reunião com o Ministério da Educação, onde não existiu abertura para a realização dos testes, Mário Nogueira disse numa vídeo conferência de imprensa que, a pouco menos de uma semana, vai ser difícil testar todos os professores ao mesmo tempo, mas “ é possível começar por concelhos onde a infeção está mais ativa, por exemplo, Coimbra tem 600 casos, a Pampilhosa da Serra tem zero, é possível priorizar”.

O secretário-geral da Fenprof considera que nesta altura não há um clima de confiança para as escolas reabrirem e não são só os professores que o dizem.

O sindicato pediu vários pareceres “e o conselho das escolas médicas é da opinião que não é aconselhável a abertura das aulas”.

Mário Nogueira coloca muitas críticas a todo este processo, uma delas está relacionada com a falta de intervenção das autoridades de saúde locais. “Os diretores e os professores não são técnicos de saúde pública e era indispensável que as autoridades de saúde publica locais dessem o aval para a reabertura das escolas, mas isso não é dito” reconhece.

A Fenprof vai estar na próxima quinta-feira na reunião dos peritos no Infarmed e espera para ouvir os especialistas porque, por agora, não há confiança num regresso às aulas.

A federação dos sindicatos está ainda a preparar um manual de procedimentos para ser entregue aos professores no primeiro dia de aulas para ficarem a saber “em que condições devem entrar, em que condições podem recusar entrar na escola e o quais os aspetos que devem exigir”, revela Mário Nogueira.

A FNE também disse esta segunda-feira que não há confiança para reabrir as escolas.

A Federação Nacional da Educação (FNE) considera que ainda não estão garantidas as condições para o regresso às aulas presenciais. A uma semana da reabertura das escolas para as aulas presenciais para os alunos do 11 e 12º anos, Joao Dias da Silva diz à Renascença que ainda “é preciso ganhar a confiança de alunos, pais e professores”.