EMEL volta a cobrar estacionamento em Lisboa

A partir desta segunda-feira, a Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) volta a fiscalizar o estacionamento nas ruas de Lisboa.

“Reposição da fiscalização do pagamento na via pública pela EMEL a partir de 11 de maio”, agendava o comunicado divulgado.

A fiscalização vai ser acompanhada de outras medidas como a manutenção do estacionamento gratuito dos veículos de residentes com “dístico válido (e a todos a quem já tenha sido garantido acesso) no conjunto dos parques de estacionamento da EMEL até ao dia 30 de junho”.

Também se vai manter a manutenção da extensão automática de todos os dísticos atribuídos até junho de 2020, ou até junho de 2021 para os dísticos renovados a partir de 1 de março.

A empresa municipal está a criar um processo interno “com vista a processar com urgência pedidos de dísticos novos, como forma de resposta aos residentes que porventura possam não ter solicitado o dístico, até ao momento e que estejam interessados em fazê-lo, estando o atendimento disponível do site da EMEL, no separador “Dísticos” -> “Dísticos de Residentes”.

Já o atendimento presencial volta a estar disponível no dia 1 de junho.

De acordo com a autarquia, vai ser mantida, até dezembro de 2020, da gratuitidade de estacionamento para as equipas de saúde das unidades do SNS mais diretamente envolvidas no combate à pandemia, em parques de estacionamento da EMEL, em parques concessionados pela câmara ou na via pública, de acordo com a solução mais adequada.

A suspensão de pagamento na cidade foi decretada em março.

No Porto também reabrem os parques de estacionamento municipais, estando previsto o regresso faseado até 1 de junho do estacionamento pago à superfície.