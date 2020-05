Covid-19 mudou rotina de doentes com cancro. “Há tratamentos oncológicos que ameaçam a vida de doentes infetados”

É já do senso comum que qualquer pessoa pode aparentar estar bem e, no entanto, estar infetada com Covid-19. "É por isso que fazemos rastreios aos assintomáticos dois dias antes de fazerem o tratamento no Hospital de Dia", explica a médica oncologista, com a ressalva de que nem todos os doentes têm de fazer esse rastreio. "Só estamos a fazê-lo aos doentes que estão a fazer tratamento com fármacos que alteram a sua capacidade imune, que os expõem a um risco acrescido. Fazem a avaliação clínica no dia do rastreio. Se estiver tudo bem, validamos o tratamento dois dias depois. São todos doentes em quimioterapia com potencial de alteração do seu sistema imunitário." Por dia, remata Gabriela Sousa, são "entre 40 a 50 doentes".

O que acontece quando um doente oncológico testa positivo para a Covid-19?

“Na enfermaria tivemos dois casos", confidencia a diretora do serviço de oncologia médica do IPO de Coimbra. As duas pessoas, uma de Aveiro, outra da Guarda, "foram encaminhados para unidades dedicadas à Covid-19 e interromperam o tratamento oncológico, porque fazer tratamento oncológico a um doente com Covid-19 é ameaçar-lhe gravemente a vida", explica.

"Todos os doentes oncológicos são doentes que estão no grupo de risco, porque estão a fazer terapêuticas que os imunodeprimem. Com pessoas com mais comorbidades tentamos alterar a periodicidade de alguns tratamentos para proteção dos doentes, reduzindo o número de vindas ao necessário. Vimos outros países como Itália e Espanha e tivemos muitos ensinamentos. O que os colegas reportavam na área da oncologia era dramático, de doentes infetados a fazer tratamento ou nos pós-operatórios, morriam todos, era dramático", repete Gabriela Sousa. "E por isso mesmo tentamos manter o hospital limpo de Covid-19, no sentido de proteger os doentes.”

A Covid-19 obrigou a uma reorganização profunda a todos os níveis, reconhece a médica, e “sendo este um serviço que presta cuidados inadiáveis aos doentes, em que do tratamento depende a sua vida, exigiu da parte das equipas um esforço brutal".

Nesse contexto, há uma preocupação em proteger os doentes mas também os profissionais de saúde. "Dividimos o serviço em duas equipas, que não se cruzam em nenhuma circunstância e em menos de uma semana montámos um serviço organizado em espelho, com profissionais no terreno que garantem a atividade assistencial, e metade do serviço em teletrabalho, em videochamada, e só com esta organização conseguimos manter toda a atividade inadiável, todos os tratamentos ativos e o Hospital de Dia sempre a funcionar”, realça Gabriela, desvendando outros pormenores que mudaram a rotina dos profissionais de saúde. “Chegávamos cá com a nossa roupa, fazíamos o trajeto habitual e hoje não é assim. Tivemos de arranjar locais onde as pessoas se equipem e tomem banho, é mais grave o desequipar que o equipar, os profissionais de saúde infetam-se a desequiparem-se.”

E no futuro como será? “Eu acho que será reposta quase a normalidade quando tivermos uma vacina, até lá são planos quinzenais de funcionamento na tentativa de recuperar a normalidade, mas não sabemos como será… sendo que a partir do dia 1 de junho vamos recuperar as consultas que temos vindo a fazer em teleconsulta. No doente oncológico não podemos saber só se está assintomático ou não, precisamos de por a mão, fazer exame objetivo e controlo analítico”, sublinha a diretora do serviço de oncologia médica no IPO de Coimbra, que se orgulha de poder afirmar que “não há nenhuma atividade atrasada, toda a atividade do serviço inadiável foi cumprida a 100%, as consultas de primeira vez, inícios de tratamento, não temos lista de espera. Fizemos consultas não presenciais. Fizemos um enorme esforço que foi acolher cá o Hospital de Dia, da Figueira da Foz, que estava incluído numa área que poderia crescer como enfermaria Covid-19 e solicitaram o apoio do IPO e criámos um espaço e circuito próprio e temo-los cá um dia por semana, desde o dia 14 de abril”, declara Gabriela Sousa, diretora do serviço de oncologia médica no IPO de Coimbra.

Celeste João já fez o tratamento e aguarda na sala de espera o regresso para a Marinha Grande. Não terá ninguém em casa, mas aos 82 anos, diagnosticada com cancro da mama e depois da sétima sessão de quimioterapia ainda arranja forças na voz para dizer que se sente bem. “Estou impecável, agora é esperar pelo bombeiro que me vem buscar mais daqui a um bocado” …